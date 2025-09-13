«С ее стороны были бессовестные вещи»: Иосиф Пригожин осудил уехавшую Аллу Пугачеву за поведение

Иосиф Пригожин отреагировал на новое интервью Аллы Пугачевой и высказался о ее отъезде из России. В разговоре с Teleprogramma.pro продюсер осудил певицу за поведение и предположил, что она могла эмигрировать из-за утерянного влияния в стране.

«При этом, конечно, принижать ее заслуг я не собираюсь. Но знаю внутренний мир Аллы, эмоциональную составляющую. Я работаю с артистами не в первый год. И если кто-то там на пути ей попадался, да его потом на сцене уже могли и не найти. <…> И я понимаю, почему Алла Борисовна уехала из страны. Она потеряла свой ресурс влияния, который у нее был раньше», — заявил Иосиф Пригожин.

Муж певицы Валерии добавил: многие коллеги Аллы Пугачевой осознавали, что она могла сделать с неугодным для нее артистом. Что касается откровений певицы в интервью, то Иосиф Пригожин признался: он не верит оскандалившейся артистке.

«Безусловно, Алла Борисовна обладала силой и влиянием. Но ее интервью меня поразило. В нем много неточностей. Но надо признать, что по своей драматургии интервью получилось шикарным. Я смотрю на это ровно. И не верю никому. Многим артистам не доверяю. Это уже не того масштаба люди, как Кобзон или Зыкина. Они были с определенными понятиями», — отметил продюсер.

Комментируя поведение певицы, Иосиф Пригожин резко осудил ее. Продюсер уверен: Алла Пугачева способна «уничтожать» конкурентов.

«Вот Алла говорит о добре, совести. Это все есть у каждого человека. Но с ее стороны были вещи, которые носили бессовестный характер. И если она покаялась, то поверьте, все знают, что Пугачева за пальму первенства уничтожала бы всех. Тяжело было так или иначе быть ее конкурентом», — подчеркнул супруг Валерии.

Напомним, в 2022 году исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе с семьей уехала в Израиль. В эмиграции Алла Пугачева унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой». Артистка заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда», имея в виду Россию.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал слова Аллы Пугачевой, заявившей, что ее предала Родина: «Это был исключительно ее выбор».