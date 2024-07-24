С ее имущества сняли арест: Настя Ивлеева полностью погасила долг в 21 млн рублей

Блогер Анастасия Ивлеева разобралась со своими многомиллионными долгами. Девушка задолжала государству 21 млн рублей. Однако, согласно новой информации, больше знаменитость в списке должников не числится.

С имущества Ивлеевой снят арест, пишет Regnum со ссылкой на источник. Анастасия сначала выплатила 11 млн 300 тысяч рублей, что числилось как основной долг. Затем 9 млн 650 тысяч были выплачены еще до того, как исполнительные документы передали в Федеральную службу судебных приставов.

Блогер начала гасить многомиллионный долг после того, как на ее Lamborghini был наложен арест. После Анастасии и вовсе запретили покидать пределы России. Однако теперь все ограничения с нее сняты.

Ранее сообщалось, что компанию Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из реестра предпринимателей. Фирма занималась производством лимонада и чипсов.