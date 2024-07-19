Фирму Насти Ивлеевой по производству чипсов и лимонадов исключили из реестра предпринимателей

Компанию оскандалившейся после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» исключили из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, причиной таких последствий стала несвоевременная подача налоговой отчетности Ивлеевой.

Отмечается, что принадлежащая блогеру компания специализируется на реализации чипсов и лимонадов. Она состояла в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства более трех лет и могла пользоваться различными льготами: кредитами с господдержкой, сниженными страховыми взносами, упрощенным бухгалтерским учетом и так далее. Теперь же фирма Насти утратила все эти привилегии.

Напомним, на блогерше числится долг по налогам в размере 21 миллион рублей. Ее представители не комментируют данную тему.

Ранее на принадлежащий Ивлеевой люксовый автомобиль Lamborghini наложили запрет на регистрационные действия. Как выяснилось, Настя приобрела его в 2023 году в кредит на семь лет за 40 миллионов рублей.