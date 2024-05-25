С джакузи и русским караоке: сын Орбакайте закатил шикарную вечеринку в честь своего дня рождения

21 мая Никите Преснякову исполнилось 33 года. Сын Кристины Орбакайте в честь праздника сначала отправился в парк аттракционов, а потом устроил вечеринку в Беверли-Хиллс. Видео с мероприятия опубликовала в своих соцсетях жена артиста Алена.

Никита собрал друзей в доме с террасой на крыше, с которого открывается вид на Беверли-Хиллс. Вечеринка прошла в гавайском стиле: гостей угощали разнообразными закусками, а напитки наливали в пластиковые стаканчики. Парни и девушки выбрали наряды, соответствующие тематике вечеринке.

Под вечер именинник начал петь русские композиции в караоке, а его супруга вынесла необычный торт. Он был сделан в виде джакузи, в которой лежит мужчина, похожий на Никиту. Пресняков-младший задул свечи под песню Аллегровой «С днем рождения!».

«Никто так не любит джакузи, как Никита», — пояснила супруга музыканта.

После друзья именинника исполнили для него песню на русском языке. В конце вечера певец светился от счастья.

Звездный наследник пошел по стопам родителей и стал заниматься творчеством. Никита Пресняков основал свою рок-группу MULTIVERSE, солистом которой является с 2015 года. В сентябре 2022 года певец улетел из России и с тех пор живет в США вместе с супругой, моделью Аленой Красновой, на которой женился в 2017 году.

Напомним, 25 мая празднует день рождения мать артиста Кристина Орбакайте. Ей исполнилось 53 года.