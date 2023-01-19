«С двумя мужчинами одновременно»: певица Ханна о личной жизни до замужества
Певица Ханна рассказала, что пережила стресс от опыта с двумя мужчинами сразу.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Популярная исполнительница Ханна решила поделиться с поклонниками интимными подробностями личной жизни до замужества. Девушка призналась, что у нее был опыт с двумя мужчинами сразу.
Сейчас артистка счастлива в браке с генеральным директором Black Star Павлом Курьяновым (Пашу). У супругов есть четырехлетняя дочь Адриана, а скоро появится еще один ребенок.
Ханна призналась, что всегда была интересна мужчинам. Однажды она пробовала построить отношения сразу с двумя ухажерами, но испытала от этого огромный стресс.
«Я встречалась с двумя мужчинами одновременно. Это так трешово, это такой стресс. И я тогда никого не любила», — заявила блондинка в интервью для подкаста «Ничё святого» на платформе HiFi-стриминга «Звук».
Девушка также рассказала, как проходит ее вторая беременность. Ханна поделилась переживаниями о том, что не занимается спортом и даже не плавает.
«Но сексом занимаюсь», — откровенничает поп-дива.
После родов артистка хочет проконсультироваться с пластическим хирургом по поводу своей груди. Ханна отметила, что мечтает об упругом бюсте и уже представляет, как роскошно будет выглядеть.
Ранее мы писали о том, как корейцы «нагрели» беременную Ханну на 5 миллионов рублей.