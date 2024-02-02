С двух известных актеров потребовали взыскать 15 млн рублей по долгам частного театра в Петербурге

В арбитражный суд Санкт-Петербурга поступил иск о взыскании с актеров Сергея Гвоздева и Анатолия Журавина 15 млн рублей. Истцом выступил конкурсный управляющий частного театра «Черная речка», где актеры являются директором и заместителем соответственно.

Об иске сообщил сайт Kp.ru.

Театр задолжал за аренду помещений 15 млн. Истец считает, что актеры должны быть привлечены к субсидарной ответственности. Он отметил: в 2019 году театр был на грани банкротства, но руководители не предпринимали никаких мер. Вместо этого они утверждали новые финансовые планы.

Конкурсный управляющий также решил оспорить ряд сделок. Так, он счел подозрительным, что жена Журавина за 2 года получила около 1 млн рублей за участие в спектаклях. Официально ее оклад составлял 20 тыс. рублей.

Напомним, Гвоздев снимался в сериалах «Пари», «Такая работа», Журавин известен по участию в картинах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей».

Театр, в котором они числятся директором и заместителем, работает с 1983 года. Несмотря на банкротство в 2023 году, он ставит спектакли и продает билеты.

Ранее сообщалось о назначении актера Алексея Дубровского режиссером Малого театра.