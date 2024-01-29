Алексей Дубровский стал главным режиссером Малого театра

Заслуженный артист России Алексей Дубровский назначен главным режиссером Малого театра. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра», — заявила министр культуры.

Алексей Дубровский поступил в труппу Государственного академического Малого театра в 2013 году. Он сыграл множество ролей в постановках «Наследники Рабурдена», «Школа налогоплательщиков», «Как обмануть государство», «Золушка», «Король Лир», «Вишневый сад» и других.

Кроме того, артист сам ставит спектакли. В качестве режиссера в Малом театре Дубровский поставил «Метель» Александра Пушкина, «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Физики» Фридриха Дюрренматта. На сегодняшний день он выступил режиссером девяти постановок.

Ранее Алексей Дубровский занимал должность заместителя худрука по творческим вопросам. Прежний художественный руководитель театра, народный артист СССР Юрий Соломин ушел из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Он руководил театром с 1988 года.

Ранее сообщалось о том, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр.