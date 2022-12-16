С домом надули: почему Пугачева и Галкин* построили замок в Грязи, где много бедных

Соседи певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязи рассказали, как звездная пара выбрала место для возведения замка. По словам деревенских жителей, юморист Максим Галкин* (признан в России иноагентом) «купился на байку».

История гласила, что на том месте «жил какой-то барин». В действительности, барин жил в другом месте, а на выбранной звездами земле «помойка была».

«Это рассказала женщина, которая работала у того барина. Она умерла в 1987 году», - откровенничают жители.

В целом на Галкина* там в обиде. В ходе строительства замка он обещал не огораживаться забором со стороны, где открывался вид на пруд. Со временем юморист заменил сетку рабицу на четырехметровый забор и стал любоваться видами один.

Говоря о перспективах продажи замка, жители говорят, что «дома здесь не продаются особо»: рядом простой народ и много бедных. Недавно дом с участком здесь купили всего за 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Галкина* могут посадить за экскурсии по замку.