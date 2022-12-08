«Имущество иноагента»: Галкина* могут посадить за организацию экскурсий по собственному замку

После начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе со своим супругом в спешке покинули территорию РФ, тем самым выражая неодобрительное отношение к происходящей ситуации. Известно, что звездная пара имеет роскошный замок в деревне «Грязь», и совсем недавно появилась информация о том, что на частной собственности Пугачевой проводят экскурсии. За посещение хором требуют 10 тысяч рублей. Ситуацию прокомментировал Вячеслав Манучаров.

Мужчина заявил, что подобное поведение — провокация со стороны артистов. Кроме того, на билете написано: «Все средства от продажи будут перечислены в благотворительный фонд Елены Зеленской». Манучаров убежден, что любопытство может привести россиян на скамью подсудимых за финансирование терроризма.

К слову, пользователи Сети тоже заподозрили подвох: «Почему еще не забрали этот замок и не национализировали. Это же имущество иноагента».

Если информация окажется правдивой и замок Пугачевой станет новым объектом прибыли для звездной пары , то у супругов могут возникнуть проблемы. Так, например, выяснилось, что Татьяне Лазаревой** грозит уголовное наказание: женщина не соблюдает закон об иноагентах и выступает без этой пометки. Пока юристы не комментировали ситуацию, возникшую вокруг Аллы Борисовны, но, очевидно, что она для нее не самая благоприятная.

Ранее стало известно о том, что поведение Примадонны загубило карьеру Орбакайте. Подробности читайте в этой статье.

признан иноагентом на территории РФ

** признана иноагентом на территории РФ