С дочерью Марии Порошиной и Гоши Куценко случилось несчастье

Полина Куценко – 26-летняя дочь актеров Марии Порошиной и Гоши Куценко – сообщила о несчастье. Девушка слегла с тяжелым недугом и сейчас находится в больнице.

Полина показала в социальных сетях фото из больничной палаты и назвала ее «новым местом тусовки». Дочь знаменитостей также сообщила, что у нее пневмония.

Других подробностей не приводится. Когда заболела Полина Куценко и как долго ей предстоит лечиться, неизвестно.

Ранее Порошина показала младшего сына, рожденного в 2019 году. Всего у 48-летней актрисы пятеро детей. Полина Куценко – первый ребенок Порошиной. Девочка появилась в браке со знаменитым актером, союз просуществовал пять лет. Полина пошла по стопам родителей: играет в театре и снимается в сериалах.