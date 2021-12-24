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Мария Порошина впервые показала лицо младшего сына, имя отца которого она скрывает

Андрей появился на свет в 2019 году, однако за почти 3 года жизни ребенка поклонникам актрисы так ни разу не удалось увидеть его. И вот теперь она опубликовала видеоролик, на котором можно хоть и мельком, но разглядеть лицо малыша.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Порошина в свой день рождения 1 ноября

Фото: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

48-летняя актриса воспитывает пятерых детей. Свою первую дочь Полину Порошина родила от актера Гоши Куценко, с которым они были женаты около пяти лет. Второй супруг Марии артист Илья Древнов стал отцом трех ее дочерей Серафимы, Аграфены и Глафиры. А вот имя отца 2-летнего Андрея актриса обнародовать не стала.

Мальчик появился на свет в 2019 году, когда она уже развелась со вторым супругом. Об отце малыша рассказывали приближенные актрисы: «Он чиновник, не хочет привлекать к себе внимание». Однако больших подробностей мир так и не узнал.

Предполагалось, что и лицо Андрея звезда сериала «Всегда говори "всегда"» не показывает по той причине, что не хочет, чтобы кто-то из поклонников смог догадаться о личности его отца. На всех фото и видеоснимках мальчика можно было увидеть лишь со спины.

И вот Мария опубликовала видеоролик со своими подросшими детьми Глафирой и Андреем, на котором они развлекаются с новой игрой. В углу кадра можно мельком разглядеть кареглазого Андрея. Это первый раз, когда актриса позволила себе показать его хотя бы немного.

Возможно, в будущем Порошина наконец порадует поклонников полноценным кадром, но пока любопытным поклонникам придется оставаться в неведении.

Фото: Instagram

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