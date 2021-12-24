Мария Порошина впервые показала лицо младшего сына, имя отца которого она скрывает

48-летняя актриса воспитывает пятерых детей. Свою первую дочь Полину Порошина родила от актера Гоши Куценко, с которым они были женаты около пяти лет. Второй супруг Марии артист Илья Древнов стал отцом трех ее дочерей Серафимы, Аграфены и Глафиры. А вот имя отца 2-летнего Андрея актриса обнародовать не стала.

Мальчик появился на свет в 2019 году, когда она уже развелась со вторым супругом. Об отце малыша рассказывали приближенные актрисы: «Он чиновник, не хочет привлекать к себе внимание». Однако больших подробностей мир так и не узнал.

Предполагалось, что и лицо Андрея звезда сериала «Всегда говори "всегда"» не показывает по той причине, что не хочет, чтобы кто-то из поклонников смог догадаться о личности его отца. На всех фото и видеоснимках мальчика можно было увидеть лишь со спины.