«С днем рождения, мой родной»: Юсиф Эйвазов назвал себя отцом сына Анны Нетребко

Тенор Юсиф Эйвазов поздравил сына оперной певицы Анны Нетребко Тьяго с 16-летием. В обращении он назвал себя папой мальчика.

5 сентября Юсиф опубликовал поздравление с днем рождения в личном блоге. Он разместил фотографию с Тьяго и подписал: «С днем рождения, мой родной. В этом году вместо банального поздравления я подарю тебе эти стихи, пусть у тебя все будет, как ты хочешь. Люблю. Твой папа».

Затем Юсиф привел стих собственного сочинения, в котором называет Тьяго «мой сын». Нетребко под поздравлением Эйвазова оставила три сердца.

Напомним, летом 2024 года пара сообщила о разводе. Нетребко и Эйвазов были вместе 10 лет. Тьяго рожден в отношениях Анны с баритоном из Уругвая. С 2015 года родной отец не интересуется сыном.