«С днем рождения, мой ангел»: Ирина Безрукова посвятила трогательный пост покойному сыну

6 декабря покойному сыну Ирине Безруковой Андрею могло бы исполниться 34 года. Артистка посвятила ему трогательный пост на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

58-летняя артистка отметила, что Андрей обладал «ангельской душой» и был «необыкновенным ребенком».

«Конечно он, как и все, шалил, упрямился, смешил меня. Но он всегда был чище, мудрее и лучше. Мне теперь остается только стараться соответствовать. С днем рождения, мой ангел, люблю, твоя мама…» — написала актриса в своем обращении к покойному сыну.

Сын Андрей Ливанов родился у Ирины и ее первого супруга, актера Игоря Ливанова в 1989 году. С детства он был болезненным ребенком.

Молодой человек служил старшим администратором в Московском губернском драматическом театре с первых дней существования театра. Погиб в результате несчастного случая — Безрукова рассказывала, что Андрей неудачно упал и ударился виском.

Существует несколько версий гибели сына звезды. Кто-то говорит, что он перенес приступ сахарного диабета и не успел вколоть себе дозу инсулина, другие полагают, что Андрей просто поскользнулся и ударился головой о плитку.

Андрей был единственным сыном Ирины Безруковой.

Напомним, ранее Ирина Безрукова взяла дом в Подмосковье, из-за которого она взяла кредит до 2036 года.