«С дефиле одна вот такая»: Ксения Собчак похвасталась сумкой из лошадиных волос

Журналистка Ксения Собчак устроила себе шоппинг и похвасталась обновками. В личном блоге она показала сумку, которую заполучила прямо с показа Hermès. Она сделана из лошадиных волос.

Ксения призналась, что является клиентом бренда с 1998 года. Из-за этого ей сделали подарок – небольшую эксклюзивную сумку. Также Собчак примерила и другие модели. Например, одна из сумок, приглянувшаяся телеведущей, была необычного дизайна – бахрома на ней сделана из конского волоса.

«Сумка-волосы. С дефиле одна вот такая», - похвасталась Ксения.