«С дефиле одна вот такая»: Ксения Собчак похвасталась сумкой из лошадиных волос
Журналистка Ксения Собчак устроила себе шоппинг и похвасталась обновками. В личном блоге она показала сумку, которую заполучила прямо с показа Hermès. Она сделана из лошадиных волос.
Ксения призналась, что является клиентом бренда с 1998 года. Из-за этого ей сделали подарок – небольшую эксклюзивную сумку. Также Собчак примерила и другие модели. Например, одна из сумок, приглянувшаяся телеведущей, была необычного дизайна – бахрома на ней сделана из конского волоса.
«Сумка-волосы. С дефиле одна вот такая», - похвасталась Ксения.
Отметим, что сумка действительно была представлена на показе бренда. А цена за сумки Hermès может достигать десятков миллионов рублей. К слову, одну из сумок продали на аукционе за $10 млн. Это по текущему курсу около 900 млн рублей.
Ранее Ксения Собчак рассказала о подготовке ко дню рождения. По ее словам, праздник для нее всегда готовит муж Константин Богомолов.