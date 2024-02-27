«С дедом можно все»: солист «Иванушек» Кирилл Андреев впервые рассказал о своей внучке

Бессменный участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в 2021 году стал дедушкой — у его наследника родилась дочь. Певец впервые рассказал о своей внучке.

Девочку решили назвать редким именем Аннелия. Музыкант рассказал, что старается баловать внучку.

Родители строго воспитывают малышку, но дедушка ей разрешает все.

«Ей родители категорически запрещают смотреть телевизор. А вот с дедом можно всё (смеется)! И мультфильм посмотреть, и конфету съесть», — цитирует Андреева-старшего Voice.

Маму Аннелии зовут Аделина. Она вышла замуж за Кирилла Андреева-младшего, которому на тот момент было всего лишь 19 лет, в 2020 году. Торжество прошло втайне от публики.

Солист группы «Иванушки International» женился, когда ему было 29 лет. С супругой Лолитой они в браке уже 24 года.

Ранее исполнитель хита «Тучи» рассказал, что в далеком прошлом он находился на грани жизни и смерти. В середине нулевых празднование его дня рождения едва не закончилось трагедией. Андреев перебрал с алкоголем и угодил в драку, во время которой он упал и ударился головой. После нескольких недель, проведенных в реанимации, врачи приняли решение о проведении трепанации черепа, чтобы удалить внутреннюю гематому.