«С чистого листа»: молчавшая Лиза Арзамасова в день своего рождения заговорила о личном

Актриса Лиза Арзмасова в день своего рождения 17 марта рассказала, как началось утро. Артистку в ее 28-й день рождения «тянет пофилософствовать».

«Утро началось, как с чистого листа», - заявила Арзамасова.

Что имела в виду актриса, не совсем понятно. Арзамасова пообещала «подумать обо всем завтра». К посту была прикреплена фотография у воды, на которой, кроме волн, не было ни ее самой, ни семьи.

В следующей публикации артистка написала: «Продолжение… Сегодня мне 28. Спасибо за все».

На момент публикации новости поздравлений от ее супруга Ильи Авербуха в соцсетях не было. Зато отметились другие знаменитости. Так, актриса Алика Смехова написала: «Девочка наша любимая. Поздравляю. Вдохновения».

Ранее в марте Арзмасова сообщила о смерти дедушки. Причину ухода из жизни 90-летнего родственника она не уточняла.