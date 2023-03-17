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18:29, 17 марта 2023
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«С чистого листа»: молчавшая Лиза Арзамасова в день своего рождения заговорила о личном

Лиза Арзамасова описала 28-й день рождения фразой «как с чистого листа».

«С чистого листа»: молчавшая Лиза Арзамасова в день своего рождения заговорила о личном

Фото: Lomohov Anatoly/East News

Актриса Лиза Арзмасова в день своего рождения 17 марта рассказала, как началось утро. Артистку в ее 28-й день рождения «тянет пофилософствовать».

«Утро началось, как с чистого листа», - заявила Арзамасова.

Что имела в виду актриса, не совсем понятно. Арзамасова пообещала «подумать обо всем завтра». К посту была прикреплена фотография у воды, на которой, кроме волн, не было ни ее самой, ни семьи.

В следующей публикации артистка написала: «Продолжение… Сегодня мне 28. Спасибо за все».

На момент публикации новости поздравлений от ее супруга Ильи Авербуха в соцсетях не было. Зато отметились другие знаменитости. Так, актриса Алика Смехова написала: «Девочка наша любимая. Поздравляю. Вдохновения».

Ранее в марте Арзмасова сообщила о смерти дедушки. Причину ухода из жизни 90-летнего родственника она не уточняла.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Лиза Арзамасова
день рождения
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