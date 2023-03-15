«Пусть знает, что о нем помнят»: Елизавета Арзамасова сообщила о смерти своего дедушки
Фото: Starface.ru
Елизавета Арзамасова ведет активны диалог со своими подписчикам в социальной сети. Звезда «Папиных дочек» охотно делится историями из жизни и актерской деятельности. На этот раз возлюбленная Авербуха вышла на связь с прискорбными новостями.
Так, 27-летняя девушка сообщила о трагедии, произошедшей в семье: не стало ее дедушки. Мужчина скончался за два месяца до своего дня рождения, в мае ему могло бы исполниться 91. Елизавета опубликовала архивный снимок родственника и трогательно его подписала: «Это была большая, гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там на небесах он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят».
К слову, пост Арзамасовой нашел большой отклик не только среди ее подписчиков, но и звездных коллег. Так, поддержать актрису поспешила Зара. «Прими мои соболезнования, Лизонька. Светлая память дедушке», — высказалась певица.
Фото: Из профиля Instagram* Арзамасовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К слову, что стало причиной смерти дедушки — Арзамасова не уточнила.
Ранее мы писали о том, что проблемы на работе довели 27-летнюю возлюбленную Авербуха до слез. Подробности инцидента смотрите в этой статье.