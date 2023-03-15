«Пусть знает, что о нем помнят»: Елизавета Арзамасова сообщила о смерти своего дедушки

Елизавета Арзамасова ведет активны диалог со своими подписчикам в социальной сети. Звезда «Папиных дочек» охотно делится историями из жизни и актерской деятельности. На этот раз возлюбленная Авербуха вышла на связь с прискорбными новостями.

Так, 27-летняя девушка сообщила о трагедии, произошедшей в семье: не стало ее дедушки. Мужчина скончался за два месяца до своего дня рождения, в мае ему могло бы исполниться 91. Елизавета опубликовала архивный снимок родственника и трогательно его подписала: «Это была большая, гармоничная жизнь в любви и труде. Пусть там на небесах он всегда будет молод и здоров и знает, что о нем помнят».

К слову, пост Арзамасовой нашел большой отклик не только среди ее подписчиков, но и звездных коллег. Так, поддержать актрису поспешила Зара. «Прими мои соболезнования, Лизонька. Светлая память дедушке», — высказалась певица.