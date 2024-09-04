«С четырьмя нулями»: экс-солистка «Ранеток» рассказала, как избавилась от первой зарплаты

Бывшая участница группы «Ранетки» Евгения Огурцова рассказала, как избавилась от своего первого гонорара. Об этом она заявила YouTube-каналу «Клиника доктора Шурова».

По словам артистки, она сожгла свою первую зарплату в ванной, поскольку «плевать хотела» на деньги.

«Когда мы получили первую зарплату, довольно большую для подростка, с четырьмя нулями, так скажем. Я бросила деньги в ванну, облила чем-то горючим и сожгла», — высказалась Огурцова.

Клавишница отметила, что позднее получала упреки из-за своего поступка — ей говорили, что лучшим решением было отдать деньги на благотворительность. Огурцова, в свою очередь, считает, что сделала правильный выбор.

Знаменитость подчеркнула, что отправляла «огромные суммы» на благотворительность впоследствии. Первый заработок она должна была сжечь как знак, что деньги ее не поменяют. Огурцова добавила, что всегда стремилась «порвать» зал во время выступлений.

«У меня аппендицит? Ничего страшного. У меня танцевали все. Мне кажется, популярность для меня — это побочка», — резюмировала она.

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