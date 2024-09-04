«Могли грохнуть»: Шуфутинский объяснил, почему носил с собой молоток по вечерам

Певец Михаил Шуфутинский признался, что носил с собой молоток в целях самообороны. В эфире шоу рэпера Басты он рассказал, почему не брал оружие, но выходил на улицу с инструментом.

Знаменитость принял участие в популярном проекте и ответил на вопросы поклонников. В разговоре с присутствующими он вспомнил время, когда выступал в ресторанах. К примеру, в Магадане, Михаилу пришлось в целях защиты носить с собой молоток. Такое случалось и в других городах, где могли быть бандиты или хулиганы.

«Я в разные годы носил оружие на себе. Некоторое время я провел в Магадане, играл там в ресторане, который стоял на пороге парка. Понятно, что идти по парку и попасть под раздачу было очень легко. Им не было разницы – в ресторане ты поешь или шофером работаешь. Могли грохнуть», – поделился артист.

Шуфутинский отметил, что в то время пришивал во внутреннюю часть пальто резинку, в которую клал молоток. Также он ответил, почему не носил оружие. По словам певца, если бы пистолет или нож увидели сотрудники милиции, то у них возникли бы вопросы. А вот наличие молотка можно было объяснить ремонтом.

Артист добавил, что в итоге молотком для самообороны не воспользовался ни разу.

Шуфутинский вспомнил, что запретил охраннику носить с собой оружие. Звезда объяснил это тем, что в нем почти нет смысла, так как пока его «достанешь», всех «перестреляют».

Ранее мы писали о том, что Михаил Шуфутинский трижды спел в Кремле хит про 3 сентября и «костры рябин».