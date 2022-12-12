С чем связан такой запрет? Лариса Долина не разрешает ученикам петь в караоке

Ученикам певицы Ларисы Долиной нельзя петь в караоке. Впрочем, и сама артистка этого не делает – только в качестве исключений, примерно раз в полгода.

Будучи профессиональным педагогом по вокалу, она объяснила – походы в караоке в основном происходят ночью, но в это время суток «голос должен спать».

По словам артистки, сон «очень сильно влияет на его структуру, на его гибкость». Студентам Долиной по 17-20 лет, и это возраст, когда «голос только начинает формироваться и его надо беречь».

Сама певица, если и поет в караоке, то исключительно вечером – до 22-23 часов.

Ранее сообщалось, что работа с молодым блогером Давидом Манукяном удовлетворила Долину. Артисты записали совместную песню, в которой Дава пел, а не читал рэп.