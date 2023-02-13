«С Божьей помощью»: Николай Носков взмолился после скандального концерта в Перми

Певец Николай Носков вышел с фанатами на связь после сорванного концерта в Перми. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал артиста.

«Дорогие друзья! Пожалуйста, не сердитесь! С Божьей помощью! И помощью вашей все будет хорошо», — написал Носков.

Поклонники не стали ругать музыканта в социальных сетях, а наоборот поддержали его и попросили внимательнее следить за своим здоровьем. После провального концерта множество фанатов были обеспокоены состоянием певца.

«Все нормально? Не пугайте, пожалуйста», «Любим и желаем крепкого здоровья! Радуйте нас своим творчеством», «О чем вы, Николай Иванович, мы не только не сердимся, а любим вас бесконечно, дорогой наш человек», — написали фанаты.

Напомним, что зрители пожаловались на задержку концерта на 35 минут, а самого Носкова выкатили на сцену только спустя полтора часа после его начала. Певец исполнил несколько песен, нецензурно выразился и ушел.

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