«С Божьей помощью»: актриса Софья Каштанова вышла на связь после рецидива коллеги Романа Попова

Коллега Романа Попова, недавно сообщившего о рецидиве рака мозга, актриса Софья Каштанова в своей соцсети обратилась к подписчикам с призывом поддержать актера.

Софью и Романа связывает немало забавных и романтических сцен на съемках сериала «Полицейский с Рублевки». Актриса не смогла остаться в стороне от беды товарища и решила помочь.

«Выхожу к вам с тяжелой новостью. У моего друга, коллеги, Ромочки Попова произошел рецидив заболевания. Ему тяжело, и он объявил о сборе средств. Давайте поможем. С Божьей помощью… Всего самого хорошего и доброго его семье. Дай Бог», — написала Софья в своем личном блоге.

Сам исполнитель роли Мухича объявил в Сети сбор средств на лечение, поскольку у него нет на это необходимой суммы. Откликнулось много коллег-актеров и поклонников.

Напомним, что с недугом Роман боролся с 2018 года. У него была рецессия, но заболевание вернулось. Сообщалось, что актер ослеп на один глаз, второй едва позволяет различать предметы и окружающих людей. Кроме этого пострадал и слух.

Несмотря на все это, артист продолжает верить, что победит болезнь и вернется к съемкам, которые должны начаться уже через пару месяцев.

Ранее мы писали о том, что Романа Попова поддержал отец певицы Жанны Фриске, который увидел сходство недуга актера с ситуацией его дочери.