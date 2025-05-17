«Это кринж. Осуждаю!»: Мария Погребняк обвинила экс-супруга Нюши в желании заработать на их браке

Мария Погребняк обвинила экс-супруга Нюши в желании заработать на их браке.

Карина Нигай в новом выпуске своего YouTube-шоу «Сплетница» открыто назвала бывшего мужа артистки инфоцыганом. По словам блогерши, Сивов пытается разрекламировать свои услуги с помощью брака с певицей: «В одной из афиш к его выступлению он подписан, как участник списка Forbes и… бывший муж Нюши!»

Мария Погребняк осудила бизнесмена за такую попытку привлечь внимание аудитории. Блогеша подчеркнула, что гордиться бывшим браком с богатой женщиной должно быть стыдно для такого мужчины, как Сивов.

«Это кринж. Осуждаю! Для мужика, что он был мужем успешной певицы — кринж. То есть ты получается из себя ничего не представляешь. А он еще признался в том, что изменил Нюше, и параллельно стал выкладывать какие-то свои психологические курсы. Я тогда написала, что это сто процентов прогрев к курсам, чтобы заработать на Нюше денег, на их истории», — возмутилась Мария.

Также экс-супруга футболиста была уверена, что Нюша и Игорь не пытались скрыть причины их развода ради пиара.

«В тот момент я подумала, что они оба так пиарятся. Хотя я категорически против, когда люди хайпуют на изменах и так далее, чтобы сделать охватную историю. Очень это все выглядело фальшиво... Пробил дно! Он решил дальше хайповать», — поделилась мнением Погребняк.

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