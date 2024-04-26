«С большим скандалом, криками, воплями»: вдова Жванецкого рассказала о тяжелых отношениях с сатириком и попытке развода

Вдова сатирика Михаила Жванецкого призналась, что хотела развестись с ним. Наталья не могла мириться с ограничениями, которые ей устанавливал супруг, поэтому в один момент почти окончательно ушла от него. Об этом она рассказала «Каравану историй».

Вместе с артистом Наталья прожила около 30-ти лет, несмотря на существенную разницу в возрасте в 32 года. Но как оказалось, не все в этом браке было гладко. По признанию вдовы, она прекрасно понимала, что, выходя замуж за взрослого мужчину, ей придется со многим мириться. Однако к жестким запретам она оказалась не готова.

Жена сатирика призналась, что ей не разрешалось даже покидать дом, не то что работать. Из-за этого она задумалась о разводе.

«Было один раз — с большим скандалом, с криками, воплями. Он стал мне доказывать, что я обязана сидеть дома. А я пыталась доказать, что мне надо еще что-то. Начало такого разговора привело к двухнедельному скандалу», - поделилась Наталья.

В итоге до расставания так и не дошло. Со временем женщина смирилась и стала с понимаем относиться к таким ограничениям. Впрочем, тяжело было не только жене Жванецкого, но и его сыну Дмитрию. В присутствии отца он не мог шуметь, баловаться, приглашать друзей. Поэтому супруга артиста всегда «держала руку на пульсе», когда его не было дома.

Ранее сын Михаила Жванецкого объявил себя американцем и пожертвовал деньги ВСУ.