С бокалом и сигаретой в руках: молодая жена Цекало показала беременное фото

Несколько лет назад сексапильная художница Дарина Эрвин влюбила в себя актера Александра Цекало. Эффектная брюнетка так вскружила мужчине голову, что он оставил жену с двумя детьми. Поклонники с нетерпением ждали, когда новая избранница звезды подарит ему еще одного ребенка.

Александр женился на Дарине и переехал в США, где она давно обосновалась. Девушка часто делится фото из жизни и своим творчеством. Красавица пишет картины в стиле «ню», часто изображая обнаженное женское тело.

Но в этот раз брюнетка опубликовала кадр, на котором изображена беременная женщина без лица. Оказалось, что это всего лишь мем. Пользователи Сети оценили чувство юмора красавицы, но выразили надежду, что она сама скоро станет мамой. Многие ждут, когда в семье 61-летнего Цекало будет пополнение.