Молодая жена Цекало выставила напоказ волосатый лобок

Актер Александр Цекало счастлив в отношениях с начинающей художницей Дариной Эрвин. Девушка с сексапильной внешностью часто публикует в соцсетях кадры из жизни. Недавно она удивила публику своим выбором в пользу естественности.

Поклонники признаются, что девушка не только красива, но и талантлива. Она рисует картины в стиле «ню», часто изображая обнаженное женское тело. На днях она показала одну из своих работ, выполненную карандашом.

Дарина изобразила сидящую девушку без одежды. Но она была далека от стандартов красоты: ее грудь потеряла упругость, а на животе были складки. Кроме того, подмышки и лобок героини картины покрыты густыми черными волосами.