Молодая жена Цекало выставила напоказ волосатый лобок
Актер Александр Цекало счастлив в отношениях с начинающей художницей Дариной Эрвин. Девушка с сексапильной внешностью часто публикует в соцсетях кадры из жизни. Недавно она удивила публику своим выбором в пользу естественности.
Поклонники признаются, что девушка не только красива, но и талантлива. Она рисует картины в стиле «ню», часто изображая обнаженное женское тело. На днях она показала одну из своих работ, выполненную карандашом.
Дарина изобразила сидящую девушку без одежды. Но она была далека от стандартов красоты: ее грудь потеряла упругость, а на животе были складки. Кроме того, подмышки и лобок героини картины покрыты густыми черными волосами.
darina.ervin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пользователи Сети привыкли видеть в соцсетях брюнетки множество работ в таком стиле. Но художница и сама не против показать свои прелести. 31-летняя красавица часто делится снимками в откровенных купальниках. А в одном из интервью она призналась, что рисует либо топлес, либо в фартуке на голое тело. Подписчики ждут, когда она будет давать свои мастер-классы.
Недавно мы писали, как сочная грудь молодой супруги Цекало чуть не вывалилась из мини-лифа.