С бодибилдером не шло к свадьбе: Наталия Гулькина рассказала о личной жизни

60-летняя певица Наталия Гулькина рассказала о личной жизни и сообщила, что на нее не реагируют мужчины. При этом роман бывшей солистки группы «Мираж» с бодибилдером закончился – оба поняли, что разные люди.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Я никем не увлечена, мне некогда заниматься собой в этом смысле. Я вся в работе. С утра до вечера у меня либо съемки, либо концерты. Я снимаюсь в кино в том числе. У меня совершенно нет времени на личную жизнь. И куда бы я не приходила, мужчины на меня не реагируют. На меня больше женщины реагируют. Я сама удивляюсь этому», - поделилась Гулькина.

Она предположила, что либо все заняты женщинами, либо боятся к ней подходить – считают, что самодостаточная и с такой будет трудно справиться. Гулькина признается, что это «ошибочное мнение».

«Я обычная, нормальная женщина, которая тоже хочет любви, нежности. Но я же не бегаю, не ищу с фонарем», - поделилась звезда.

По ее словам, избранник должен быть самодостаточным и уверенным в завтрашнем дне. Есть несколько трудностей – певица не употребляет спиртное, а дома у нее много животных, Гулькина любит котов.

Также артистка прокомментировала роман с бодибилдером. По ее словам, отношения с ним «не шли к свадьбе».

«Начали встречаться и на первом этапе поняли, что разные люди», - сообщила она.

Ранее певица рассказывала, что учитель физкультуры ее дочери насиловал детей на даче.