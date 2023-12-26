Фанаты сдают билеты на концерт оскандалившейся на «голой» вечеринке Лолиты

«Голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, на которой побывали многие звезды шоу-бизнеса, вызвала большой резонанс в обществе. Среди участников мероприятия была и певица Лолита, у которой 20 февраля состоится шоу в Чехове. Однако зрители начали массово сдавать билеты на ее концерт, сообщают источники издания Абзац.

Как пояснили корреспонденту издания во Дворце культуры «Дружба» подмосковного Чехова, шоу артистки могут отменить.

«Пока официально ничего не отменяли, но всё к этому идёт. Просто люди активно возвращают билеты», — сообщил сотрудник учреждения.

До конца февраля концерты Лолиты также должны состоятся в Сергиевом Посаде, Серпухове, Коломне и Королёве. В кассах некоторых площадок добавили, что желающие сдать билеты также имеются.

Лолита, в свою очередь, заявила, что впервые слышит об этом. Концерты будут только в феврале, поэтому говорить о каких-либо отменах, говорит она, пока рано. Певица уверяет: никто из организаторов пока не жаловался.

Напомним, Лолита оправдала «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой в Москве. Как призналась артистка, некоторые гости мероприятия подходили к выбору наряда «с иронией». Звезда уточнила, что дресс-код был ироническим, а на самой вечеринке не было ни одного полностью голого человека.