Отправленная под домашний арест Лерчек лишилась косметической фирмы: известно, что произошло

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, потеряла косметическую компанию, которая по документам принадлежала бывшему мужу Артему Чекалину. Причиной ликвидации фирмы стали долги по налогам.

Как пишет Telegram- канал Mash, счета ООО «Экофлоу» были заблокированы еще в декабре 2024 года из-за отсутствия налоговой декларации.

По данным источника, Артем Чекалин является владельцем 70% фирмы, у его бизнес-партнера Романа Вишняка — 30%. Он проходит соучастником по делу.

Напомним, уголовное дело в отношении Лерчек и ее бывшего мужа было возбуждено осенью прошлого года. Блогеры и их партнер по бизнесу продавали фитнес-марафоны в Сети. При этом договоры заключались с иностранными юрлицами, а оплата поступала на счета зарубежных банков. Общая сумма выведенных из России денег превысила 250 миллионов рублей.

Ранее Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест Валерии Чекалиной до 26 марта. Блогершу обвиняют в незаконном выводе денег с использованием подложных документов.