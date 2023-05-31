С бабушкой и тараканами: старшая дочь Веры Глаголевой рассказала о жизни в коммуналке

Старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова рассказала о том, как жила с бабушкой и тараканами в коммуналке.

Анна утверждает, что мать была категорически против ее решения стать артисткой.

«Мама и папа не только не поддерживали меня на актерском поприще, но всячески отговаривали и даже чинили препятствия», — рассказала Анна в интервью писательнице Татьяне Устиновой.

Сейчас Нахапетова играет в Московском театре Романа Виктюка и снимается в кино. Несмотря на неодобрение актерской профессии, родители поддерживали балет.

«Мой папа очень хотел, чтобы я стала балериной, а я была «папиной дочкой». Мы с папой очень близки. С детства занималась балетом. Прослужила в Большом театре 21 год», — отметила Анна.

Чтобы стать ведущей артисткой ей пришлось пройти через тернии. Нахапетову не взяли в хореографическое училище при Большом театре, и она поехала в Петербург и поступила в Ваганское хореографическое училище. Все четыре года учебы в коммунальной квартире с Анной жила ее бабушка.

«Мы жили с бабушкой в чудовищных условиях. Вместе с тараканами. С тех пор я не боюсь тараканов», — сообщила Нахапетова в передаче «Мой герой».

Кроме учебы, Анна занималась со знаменитым массажистом, который исправлял ноги всем легендарным балеринам. Сейчас Нахапетова считается ветераном балета, она ушла на пенсию в 35 лет.

Ранее мы писали о том, как актриса Анна Нахапетова рассказала о суровых условиях работы с матерью — Верой Глаголевой.