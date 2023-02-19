Актриса Анна Нахапетова рассказала о суровых условиях работы с матерью — Верой Глаголевой

Анна Нахапетова вспомнила, как снималась в фильме «Одна война». Дело в том, что кастинг ее матери Веры Глаголевой был жутким.

По словам актрисы, Глаголева никогда не связывала работу с семьей. Поспорив с друзьями, девушка отправилась на кастинг. После проб Нахапетова не решалась спросить у матери о результатах.

Окончательное решение приняли второй режиссер и оператор, которым понравилась актриса. Они не знали, что артистка родственница Глаголевой.

Когда Глаголева узнала об этом, она с недоразумением высказалась: «Вы шутите? Это моя дочь». Такому повороту событий они были удивлены, отметив, что Нахапетова не похожа с матерью.

Также актриса вспомнила свою роль в фильме матери «Две женщины», которую вырезали. Это стало ударом по самооценке, смеясь пояснила актриса.