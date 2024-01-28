С Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей по иску певицы Любомской. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В суд обратилась экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. В 2022 году она судилась с Анастасией Волочковой из-за того, что балерина обвинила ее в сливе фотографий после скандала с елочкой. Тогда певица выиграла суд и получила 360 тысяч рублей компенсации.

Однако на этом Любомская не остановилась. Она подала еще один иск с требованием взыскать с Волочковой 50 тысяч рублей судебных издержек, в которые включены и услуги адвоката.

Как стало известно, суд частично удовлетворил требования экс-солистки группы «Стрелки» — теперь балерина обязана выплатить ей 40 тысяч рублей.

Напомним, Анастасия Волочкова стала героиней скандала, который произошел в 2021 году. Тогда фотографию балерины, справляющей нужду под елочку на своем участке выложили ее соседи.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова может жить за счет богатых спонсоров.