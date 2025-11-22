«С Анастасией мне не о чем разговаривать»: мачеха дочери Волочковой высказалась о балерине

Телеведущая Елена Николаева рассказала о взаимоотношениях с падчерицей Ариадной. Она заверила, что никогда не обсуждает с девушкой ее знаменитую мать, балерину Анастасию Волочкову.

«Мы с Ариадной никогда не обсуждаем Анастасию. Наверное, всем кажется, что это какая-то серьезная повестка. Но зачем ее обсуждать? О чем говорить? Нет интереса», - разоткровенничалась жена бизнесмена Игоря Вдовина в беседе с порталом StarHit.

Николаева также подчеркнула, что у нее нет общих тем для разговора и с самой Волочковой.

«С Анастасией мне тоже не о чем разговаривать. О балете? Мне кажется, очень много кто говорит о ней, только я не особо этим интересуюсь», —заверила Елена.

Напомним, отношения Анастасии Волочковой с 20-летней дочерью Ариадной складываются тяжело. Наследница ближе общается с нынешней женой отца Еленой Николаевой, чем с родной матерью.

В апреле в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге состоялась свадьба Ариадны и ее жениха Никиты, которую организовала Волочкова. Однако они официально не зарегистрировали брак. Мачеха девушки Елена Николаева рассказала, что пара все же расписалась в ЗАГСе в августе, однако на торжество балерину не пригласили.

Ранее Анастасия Волочкова обвинила в предательстве свою мать и дочь Ариадну. Балерина случайно узнала, что наследница пригласила бабушку Тамару Антонову на тайное венчание в Санкт-Петербурге, а ее нет.