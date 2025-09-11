«Предают свои же люди»: венчание дочери Волочковой оказалось тайным только для самой балерины

Анастасия Волочкова обвинила в предательстве свою мать и дочь Ариадну. Балерина случайно узнала, что наследница пригласила бабушку Тамару Антонову на тайное венчание в Санкт-Петербурге, а ее нет.

«Предают свои же люди. Мать, дочь втихаря от меня что-то совершают, расписываются, не приглашают мать на роспись, на венчание. Я узнаю от прессы, что моя мама была на венчании в Питере, хотя мне говорили, что там никого не будет», — поделилась переживаниями с NEWS.ru Анастасия.

Она напомнила, что за свой счет по просьбе Ариадны организовала свадебное торжество в особняке Мясниковых, однако на венчание, состоявшееся накануне праздника, приглашение не получила.

Это стало вторым ударом для Волочковой. Первым разочарованием в родственниках для балерины стало известие о втором свадебном торжестве в Москве, на котором присутствовал отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин и мать Волочковой, которая тайно приехала из Петербурга. Анастасию на праздник не пригласили.

Ранее в семье Волочковой случился новый скандал. Балерина обрушилась на свою мать и дочь Ариадну из-за квартирного вопроса. Она заявила, что не позволит родственницам завладеть недвижимостью ее умирающего отца. Бывшая прима Большого театра возмутилась наглостью своей матери, которая долгие годы не хотела брать фамилию мужа.