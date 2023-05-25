С Аллы Пугачевой требуют долг по аренде участка в Подмосковье

С Аллы Пугачевой требуют долг по аренде участка под Солнечногорском. Такая информация появилась в Telegram-канале агентства «Москва».

По данным источника, на женщину подал в суд комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск. Отмечается, что с Аллы Пугачевой требуют 44,5 тысячи рублей долга по аренде земельного участка в деревне Бережки за период с 1 апреля 2021-го по 31 декабря 2022 года. В иске есть также сумма пени в 6,7 тыс. руб. за период с 16 июня 2021 года по 11 марта 2023 года.

Несмотря на то, что ответчиком является Алла Борисовна Пугачева, пока неизвестно, действительно ли это народная артистка СССР. Но как пишут СМИ, у певицы есть дача в деревне Бережки. Ею владеет внук Примадонны Никита Пресняков.

На данный момент загородный дом выставлен на продажу. Желающие могут приобрести его за 225 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, как маленький сын Аллы Пугачевой получил травму из-за преследования папарацци. Гарри и Лиза с самого рождения находятся под постоянным прицелом камер. В отличие от многих других звездных родителей, Алла Пугачева и Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) решили не ограждать маленьких детей от медийного поля, поэтому они с юных лет стали ощущать на себе все тяжбы обратной стороны популярности.