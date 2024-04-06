«С алкоголиком жить тяжело»: Роза Сябитова впервые высказалась о расставании Леры Кудрявцевой с мужем

В январе этого года телеведущая Лера Кудрявцева объявила о расставании с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Причиной разрыва стали его проблемы с алкоголем. Сваха и ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова решила высказаться об этой ситуации в разговоре с Аленой Жигаловой в ее шоу «Алена, блин!».

Как оказалось, Розе Сябитовой близка ситуация Леры Кудрявцевой. Сваха призналась, что она не понаслышке знает, что такое жить с человеком, у которого алкогольная зависимость.

«С алкоголиком жить тяжело. Во-первых, она долго продержалась. Когда ко мне обращаются девчонки, то я говорю: „Проблема алкоголизма — это не проблема жены, это проблема родителей“», — заявила Роза Сябитова.

Ведущая передачи «Давай поженимся!» поддержала Леру Кудрявцеву в ее решении уйти от мужа из-за его пристрастия к алкоголю. По мнению Розы Сябитовой, телеведущая поступила правильно, поскольку спокойствие дочери важнее.

«У Леры что, других дел нет? А дети? Ей дочку поднимать надо. Это что, ребенок должен все это видеть? Кому это надо? На своем опыте могу сказать. Я очень хотела, чтобы мама развелась, потому что спокойствия хотелось», — высказалась сваха.

Напомним, в январе этого года Лера Кудрявцева заявила о расставании с супругом Игорем Макаровым после 10 лет брака. Телеведущая не стала раскрывать причины разрыва, но намекнула, что супруги разошлись из-за проблем хоккеиста с алкоголем. Однако, как сообщалось, знаменитость официально не подала на развод.

Ранее мы писали о том, что Роза Сябитова впервые озвучила возможную причину развода комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.