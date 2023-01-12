«С Агатой было лучше»: беременную Зепюр Брутян затравили за новое фото с Павлом Прилучным

Летом 2022 года Павел Прилучный женился во второй раз после скандального развода с Агатой Муцениеце. Его новой избранницей стала молодая актриса Зепюр Брутян. Новость о свадьбе была абсолютной неожиданностью, так как у артистов до вступления в брак было лишь пару свиданий. Молодоженов подозревали в пиар романе, но они раз за разом доказывали искренность своих чувств друг к другу.

Зепюр с Павлом после свадьбы буквально не расстаются друг с другом. Вместе посещают все светские мероприятия. А перед Новым годом появилась информация, что актеры ждут своего первенца. Пока пара никак не подтвердила, но и не опровергла эти слухи, но между тем Брутян перестала выставлять фотографии в полный рост и постоянно прячет свой живот.

То же произошло и на новых снимках супругом. Брутян опубликовала в личном блоге кадры с мужем, на которых лежит у него в ногах, при этом ее живот прикрыт и руками, и объемным рукавом халата. Пост актриса посвятила размышлениям, как нужно относится к словам другим о том, что кто-то красивее, умнее или талантливее.

«Всегда есть кто-то красивее, талантливее, смешнее, умнее, чем Вы. Но никто не сможет вызвать у людей такие же чувств и эмоции, которые сможете вызвать Вы сами. Вопрос лишь в том, как вы к этому относитесь – я чувством вечного соперничества или осознанием своей уникальности. Я, может, многого не понимаю в жизни, но это с годами я усвоила твердо», - написала Зепюр в социальной сети.

В комментариях пользователи разделились на две категории – одни согласились с артисткой, а другие стали критиковать. Причем больше всего претензий у хейтеров было к национальности Брутян. Напомним, что она является армянкой. Диванные критики писали, что Зепюр хоть и симпатичная, но Павлу Прилучному было бы лучше именно с русской девушкой. Также было упомянуто и то, что между актерами есть разница в возрасте. «Как папа с дочкой!» - написал один из пользователей.

Кроме того, Зепюр Брутян вновь стали сравнивать с бывшей супругой Павла Прилучного Агатой Муцениеце. Хоть с момента их расставания уже и прошло более двух лет, поклонники все равно вспоминают то время, когда они были вместе. «С Агатой было лучше и без фотошопа», «Прикольная пара, но с Агатой он был ярче», «Все-таки Агата больше внешне подходила Паше», - оставили комментарии под постом Зепюр подписчики.

Ранее Павел Прилучный рассказывал, как его дети относятся к его новой молодой супруге.