«С 16 лет начала об этом думать»: Александра Трусова заявила, что мечтает стать многодетной матерью

Александра Трусова призналась, что давно мечтает стать многодетной матерью.

Недавно 20-летняя фигуристка сыграла свадьбу с Макаром Игнатовым. В честь заключения брака они совместно с Яной Рудковской организовали пышное торжество. Как оказалось, до момента свадьбы пара была в отношениях всего полгода. Но из-за сильной любви друг к другу было принято решение ее узаконить.

Несмотря на то, что еще и месяца не прошло со дня свадьбы, фигуристы уже задумываются о пополнении в семье. Александра поделилась, что с подросткового возраста мечтает стать многодетной мамой.

«Я с 16 лет начала об этом думать. Я бы хотела двоих или троих детей, но первой дочку. А ты что скажешь?» — заявила Трусова в беседе с изданием HELLO.

Однако данное заявление никак не испугало супруга Александры. Макар ответил ей, что готов к такому развитию событий и что он будет рад продолжению рода. Только на данный момент из-за насыщенного графика придется повременить с детьми.

Ранее мы писали о том, что беременная Мария Погребняк перед родами сменила фамилию.