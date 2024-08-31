Беременная Мария Погребняк перед родами сменила фамилию
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Беременная блогер Мария Погребняк за неделю до родов расписалась со своим избранником, бизнесменом Игорем Головинским и отказалась от звездной фамилии бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка.
Мария уже переименовала свой блог, указав новую фамилию: Мария Головинская (Погребняк).
Знаменитость отказалась от пышного торжества, пара оформила отношения в МФЦ. При этом Мария поделилась в своем блоге кадрами, на которых позирует возле композиции из белых цветов, имитирующей свадебное платье.
«В МФЦ было красиво», – подписала снимок блогер.
Напомним, 36-летняя светская львица воспитывает троих сыновей от Павла Погребняка. Сейчас Мария в ожидании четвертого ребенка. Для ее избранника это будет первенец.
Ранее сообщалось, что перед родами Погребняк сделала плановое УЗИ и поделилась снимком с подписчиками. Она неоднократно заявляла, что решила заранее не узнавать пол четвертого ребенка, однако намекнула в своем блоге, что ждет девочку.