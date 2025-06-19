С 10 июля Павел Дуров сможет на две недели покидать Францию для поездок в Дубай

Власти Франции разрешили создателю Telegram Павлу Дурову на время покидать страну. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источник в следственной палате апелляционного суда Парижа.

Как пишет издание, начиная с 10 июля бизнесмен сможет уезжать из Франции, но только на 14 дней. При этом, единственное место, куда ему разрешено ездить, — город Дубай. Там находятся офисы Telegram, а также «проживают его родственники».

«Остальные условия судебного контроля остаются неизменными», — приводит французское издание слова источника.

О своем отъезде Дуров должен будет заранее докладывать следственному судье, уточняет Le Monde. Кроме того, миллиардер по-прежнему обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Напомним, создателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в августе 2024 года. По прибытию в парижский аэропорт Ле Бурже ему предъявили обвинения сразу по нескольким преступлениям. Некоторое время предприниматель находился под стражей, потом его отпустили под залог.

Ранее мы писали от том, в каких условиях Павел Дуров жил во французской тюрьме.