С 10 июля Павел Дуров сможет на две недели покидать Францию для поездок в Дубай
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Власти Франции разрешили создателю Telegram Павлу Дурову на время покидать страну. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источник в следственной палате апелляционного суда Парижа.
Как пишет издание, начиная с 10 июля бизнесмен сможет уезжать из Франции, но только на 14 дней. При этом, единственное место, куда ему разрешено ездить, — город Дубай. Там находятся офисы Telegram, а также «проживают его родственники».
«Остальные условия судебного контроля остаются неизменными», — приводит французское издание слова источника.
О своем отъезде Дуров должен будет заранее докладывать следственному судье, уточняет Le Monde. Кроме того, миллиардер по-прежнему обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.
Напомним, создателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции в августе 2024 года. По прибытию в парижский аэропорт Ле Бурже ему предъявили обвинения сразу по нескольким преступлениям. Некоторое время предприниматель находился под стражей, потом его отпустили под залог.
Ранее мы писали от том, в каких условиях Павел Дуров жил во французской тюрьме.