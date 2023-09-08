Рыжие волосы и челка: неузнаваемая Татьяна Васильева собрала все взгляды в «Ленкоме»

Актриса Татьяна Васильева присоединилась к театральной труппе «Ленкома». 76-летняя звезда решила заявить о себе ярко – она предстала с рыжими волосами и челкой.

СМИ опубликовали фото знаменитости, на которых поклонники ее не сразу узнали. Васильева стала другим человеком с новой прической. В этот день она много говорила о работе. Женщина призналась в беседе с NEWS.ru, что ее и раньше приглашали в «Ленком», но по какой-то причине ничего не получалось. На третье предложение артистка ответила согласием.

По словам актрисы, ей понравилось, как ее приняли в новом коллективе. Она собирается принять участие в трех постановках. Одной из них является «Женитьба». Васильева заменит покойную актрису Инну Чурикову.

Ранее мы писали о том, что 76-летняя Татьяна Васильева отказалась от интервью с Ксенией Собчак и назвала ее «ведьмой». Собчак считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Супруга Богомолова зарекомендовала себя и в политике, и в журналистике, вот почему она имеет большой заработок. Несмотря на успех Ксении, не все звезды относятся к ней положительно, и причиной подобного стало ее провокационное поведение. В эфире шоу «Эмпатия Манучи» Татьяна Васильева высказалась о личности журналистки.