76-летняя Татьяна Васильева отказалась от интервью с Ксенией Собчак и назвала ее «ведьмой»

Ксения Собчак считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Супруга Богомолова зарекомендовала себя и в политике, и в журналистике, вот почему она имеет большой заработок. Несмотря на успех Ксении, не все звезды относятся к ней положительно, и причиной подобного стало ее провокационное поведение. В эфире шоу «Эмпатия Манучи» Татьяна Васильева высказалась о личности журналистки.

По словам актрисы, когда-то Ксения приглашала ее на интервью, но получила отказ. Васильева смело заявила о неприязни к Собчак, вот почему она не желает с ней контактировать. Кроме того, знаменитость отметила, что не разделяет провокаций журналистки во время беседы с человеком.

«Ведьма! Она безжалостная. Отказалась идти к ней на разговор. Провоцирует так, что человек потом не поднимается. Дьявол в обличии милой девушки», — цитирует StarHit новое интервью актрисы.

Также Васильева считает, что Ксению не поддерживают не только звезды шоу-бизнеса, но и россияне. О народной любви к Собчак Татьяна «никогда не слышала».

Ранее визажист Камбаров рассказал о работе с Собчак и заявил, что рядом с ней «трудно находиться». Высказывание мужчины читайте здесь.