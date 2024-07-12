«Рюмочку выпили»: как Басилашвили отметил 65-летие на сцене БТД

Олег Басилашвили отметил 65-летний юбилей на сцене БДТ имени Товстоногова. 89-летний актер продолжает работать, несмотря на возраст. Звезда фильма «Вокзал для двоих» рассказал, как пришел в профессию и отметил памятную дату.

С юбилеем легендарного артиста поздравили коллеги — они привезли подарок, цветы и торт.

«Очень хорошо посидели, немножко рюмочку выпили все-таки за мое здоровье», — признался он.

Басилашвили родился и учился в Москве — он окончил студию МХАТ. После будущий актер женился. По распределению попал в Ленинград и с 1959 года начал работать в театре Товстоногова.

Актер признается, что попал в БДТ после театра ленинского комсомола, где играл главные роли и пользовался большим успехом. Требования на новой работе оказались гораздо выше, и Басилашвили не получал хороших ролей. Но он не сдавался: вернуться в Москву означало признать поражение. И тут ему выпал шанс сыграть Прозорова в «Трех сестрах», который артист не упустил. Тогда он стал чувствовать себя нужным театру, и его жизнь изменилась в лучше сторону.

«Папа мой, когда я стал артистом, был против этого. Он сказал: я тебе помогать не буду, хочешь красить себе губки, крась, но не за мой счет», — цитирует Басилашвили Kp.ru.

Отец актера хотел, чтобы его сын стал математиком и поступил в Бауманское училище, но, посмотрев несколько спектаклей с участием Басилашвили, признал нужность профессии, которую он выбрал.

Ранее Олег Басилашвили раскритиковал новый фильм «Мастер и Маргарита».