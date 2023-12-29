Рыдающая от боли Бузова вышла на связь с фанатами: «Не могу ни стоять, ни идти»

Российская певица Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем из-за старой травмы. Телеведущая столкнулась с неприятностями за несколько дней до Нового года.

37-летняя певица упала у входа в офис. Она сильно ударилась ногой и ушибла колено. На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) артистка опубликовала видео, в котором она рыдала от боли. Ее директор прикладывал к месту ушиба пакет из морозильной камеры.

«Просто посмотрите, как я упала. Просто на ровном месте! Не могу ни стоять, ни идти», — пожаловалась телезвезда.

Через несколько часов певицу привезли домой. Исполнительница хита «Мало половин» опубликовала фото в пижаме на фоне новогодней елки. По словам Ольги, ее колено сильно опухло к вечеру. Звезду очень огорчает, что она получила травму накануне праздников.

Сильную травму телеведущая получила еще во время участия в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Кроме того, прошлым летом артистка упала на мраморный пол, когда находилась в командировке в Китае.

Ранее Ольга Бузова заявила, что очень хочет встретить своего мужчину и создать семью. Подробности читайте в этой статье.