Рыдающая от боли Бузова вышла на связь с фанатами: «Не могу ни стоять, ни идти»
Телеведущая Ольга Бузова расплакалась из-за серьезной травмы.
© Starface.ru
Российская певица Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем из-за старой травмы. Телеведущая столкнулась с неприятностями за несколько дней до Нового года.
37-летняя певица упала у входа в офис. Она сильно ударилась ногой и ушибла колено. На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) артистка опубликовала видео, в котором она рыдала от боли. Ее директор прикладывал к месту ушиба пакет из морозильной камеры.
«Просто посмотрите, как я упала. Просто на ровном месте! Не могу ни стоять, ни идти», — пожаловалась телезвезда.
Через несколько часов певицу привезли домой. Исполнительница хита «Мало половин» опубликовала фото в пижаме на фоне новогодней елки. По словам Ольги, ее колено сильно опухло к вечеру. Звезду очень огорчает, что она получила травму накануне праздников.
Сильную травму телеведущая получила еще во время участия в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Кроме того, прошлым летом артистка упала на мраморный пол, когда находилась в командировке в Китае.
Ранее Ольга Бузова заявила, что очень хочет встретить своего мужчину и создать семью. Подробности читайте в этой статье.