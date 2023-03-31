«Рыдаю бесконечно»: певица Слава со слезами на глазах рассказала об экстренных родах дочери

Совсем недавно в жизни певицы Славы произошло важное событие: ее дочь Александра впервые стала мамой. Девушка родила сына, имя которого пока держится в секрете. Спустя долгое время исполнительница хита «Одиночество» вышла на связь и поделилась подробностями радостного дня.

Слава призналась, что до сих пор не может совладать со своими эмоциями. Артистка поделилась роликом, на котором она вся в слезах: «Я рыдаю бесконечно. Идем смотреть малыша».

К слову, за несколько часов до родов Александра посещала спортивную студию и рассказывала о своем трепетном ожидании малыша. Видимо, девушка стала мамой раньше установленного срока. Об этом обмолвилась и Слава.

«Нам повезло, и роды экстренно принял главврач. Даже имя забыла спросить. Простите, была в полном шоке. Спасибо большое докторам», — написала певица в социальной сети.

Сама же новоиспеченная мамочка заявила, что 30 марта был «самый счастливый день» в ее жизни. Она пообещала чуть позже выйти на связь и обо всем рассказать.

Ранее певица Слава сообщила о своих чувствах в годовщину знакомства с супругом. Артистка призналась, что ей «плохо без любви». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой пластический хирург перечислил все изменения во внешности 38-летней Екатерины Варнавы. К слову, без многочисленных филлеров и уколов ботокса юмористка не смогла обойтись.