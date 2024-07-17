«Рыдать, плакать, разбивать посуду»: Хакамада дала совет, как пережить болезненный разрыв

Ирина Хакамада была четыре раза замужем. Ее последний супруг Владимир Сиротинский ушел из жизни в 2021 году. С тех пор телеведущая не афиширует свою личную жизнь. Но богатый опыт позволяет ей давать советы. Политик рассказала, как пережить тяжелое расставание.

Хакамада дала понять подписчикам, что у нее сейчас нет серьезных отношений. Фанаты звезды уверены: сердце телеведущей свободно, но она активно рассуждает на тему любви и разрывов.

«Расставание — это тяжело. В начале надо попереживать, включить все свои эмоции и не пытаться их убить: рыдать, плакать, разбивать посуду, тарелки. А после этого принять ситуацию как она есть», — рассказала она в соцсетях.

Если расставание произошло по воле партнера, Ирина советует каждый день вспоминать его отрицательные черты, даже в мелочах: как человек сопел и пыхтел, шаркал. Через полгода, уверяет Хакамада, вам станет лучше.

В последнем браке телеведущая родила дочь Марию, которая страдает синдромом Дауна. В 2004 году у нее был выявлен лейкоз, но болезнь удалось вылечить, так как недуг был выявлен на ранней стадии. Недавно дочь знаменитости снялась для модного журнала. Наследница Хакамады играет в театре, занимается плаванием и изучает иностранные языки.