Рыдали даже мужчины: что случилось с Анастасией Волочковой на Мальдивах

Анастасия Волочкова снова в соцсетях пестрила фотографиями с отдыха на Мальдивах. Балерина хвасталась, что катается на райский остров, как на дачу.

Показывая красоты острова, Волочкова не забыла о главном — забраться на пальму и удивить всех акробатикой. Балерина рассказала, что сначала отдыхала одна, но потом подружилась с местными.

Когда пришло время уезжать, новые друзья Волочковой рыдали. Сама же знаменитость тоже призналась, что ей было тяжело покидать остров.

«Меня очень трогательно провожали. Прощались слезно. Эти люди полюбили меня за мою искренность и доброе отношение ко всем. А я их всех полюбила ещё с прошлого визита пару месяцев назад. Нереальным вниманием, теплом и заботой они меня окружали! Я была рада встретить на острове и наших соотечественников. Дружно общались», — пояснила Волочкова.

Продолжить отдых Анастасия Волочкова уже не может, ведь в конце месяца у нее планируется большой спектакль. Артистку ждут ежедневные тренировки и репетиции.

Ранее мы писали, что Анастасию Волочкова обвинили в харассменте.