«Рыдала, тряслась в конвульсиях»: Эвелина Бледанс рассказала о пережитом кошмаре на шоу «Маска»

56-летняя актриса Эвелина Бледанс в шаге от финала покинула шоу «Маска». Звезда скрывалась в костюме Страуса, став одним из самых ярких персонажей программы. Но выступления дались телеведущей не так просто: на съемках она впервые в своей жизни пережила паническую атаку.

Каждый раз Бледанс переодевали в Страуса четыре девушки – один человек бы не справился с этим из-за тяжести каждого атрибута костюма. В нем артистка чувствовала себя неудобно и душно. Более того, Эвелина практически ничего не видела через сетку с перьями.

На одной из репетиций актрисе стало плохо. Когда прозвучала команда «маску, маску», у нее началась паническая атака.

«Меня начало трясти, я в прямом смысле задыхалась — мой нос и горло были набиты страусиными перьями, я рыдала, тряслась в конвульсиях и просила отпустить меня с проекта. Вот она и паническая атака», - пояснила Бледанс в личном блоге, отметив, что подобное с ней случилось впервые.

Несмотря на очень непростое состояние, Бледанс все же вышла на сцену и не стала делать перерыв, чтобы прийти в себя.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала сайту «Страсти», как флиртовала с Филиппом Киркоровым на шоу «Маска». Звезда всегда думала, чем можно удивить членов жюри и зрителей.