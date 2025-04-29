«Приходила домой и до пяти утра думала»: Бледанс рассказала о хитростях на шоу «Маска»

Эвелина Бледанс покинула шоу «Маска» на телеканале НТВ в шаге от финала. Телеведущая скрывалась под маской Страуса и разрабатывала особую тактику, чтобы ввести членов жюри в заблуждение. Также Эвелина флиртовала и задабривала Киркорова подарками. Об этом Бледанс рассказала сайту «Страсти».

Эвелина признается, что, возвращаясь домой после съемок, до пяти утра думала, чем еще удивить жюри и зрителей.

«Проект «Маска» мне дал уверенность в том, что можно делать не просто номер, а целую историю персонажа. Я сочиняла для Страуса целый сериал, приходила домой после съемок и еще до пяти утра думала: «Ну что же дальше?». Что-то убирала, что-то добавляла. Скажем, если она положила глаз на Филиппа Бедросовича, значит должна завоевывать его. Но каким же образом? И через напористые методы, и через нежные, и через подарки, и через добрые слова. Мне кажется, все получилось! А одно из страусиных яиц с царским логотипом хранится у меня. Есть не будем – сохраним на память!» — высказалась знаменитость.

Напомним, победителем шестого сезона «Маски» стал Александр Панайотов. Он выступал в костюме Вождя.