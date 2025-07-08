«Рыдала навзрыд»: фанаты Жанны Фриске почтили память певицы в день ее рождения

8 июля умершей от рака певице Жанне Фриске мог бы исполниться 51 год. Память экс-солистки «Блестящих» почтила ее сестра Наталья в социальных сетях.

Наталья опубликовала архивное фото сестры, на котором та запечатлена в разгар своей карьеры.

«С днем рождения, мой сист…», — подписала она снимок.

Трогательные слова в память о Жанне написали ее фанаты, которые отметили, что знают наизусть слова практически каждой песни артистки.

«Самый любимый артист моего детства! Каждое интервью, которое только существует с тобой, прочитано и просмотрено полностью»; «Мне было 10 лет, когда тебя не стало. Я рыдала навзрыд», — отметили они под постом Натальи.

Напомним, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015-го из-за рака мозга, а похоронили ее на Николо-Архангельском кладбище, расположенном в Балашихе. У певицы остался сын Платон, которого воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Ранее отец исполнительницы рассказал о последних минутах жизни дочери. Владимир Фриске рассказал, что за две недели до смерти артистка была без сознания: в марте 2015-го Жанна перестала реагировать на окружающий мир. Однако перед смертью она внезапно открыла глаза.